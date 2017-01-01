Hutchison Ports может начать работу в порту «Черноморск» уже в июне-июле т.г. – министр инфраструктуры
Один из крупнейших мировых портовых операторов компания Hutchison Ports может начать работу в украинском морском торговом порту «Черноморск» уже в июне-июле т.г. Об этом 31 января заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью агентству УНИАН.
«Ключевые вещи, которые должны быть сделаны в этом году, – содействие появлению четырех крупных игроков на украинском транспортном рынке, в частности, американской корпорации General Electric, мировых портовых операторов Dubai Port World и Hutchison Ports, а также канадской авиа- и машиностроительной компании Bombardier. Если будет политическая поддержка, то уже в июне-июле Hutchison Ports сможет повесить свой флаг в порту «Черноморск», – сказал он.
По словам министра, другой мировой портовый оператор, оперирующий более 80 морскими терминалами, – госкомпания DP World (ОАЭ) также заявила о готовности начать работу в Украине и предложила купить портофлот в Одесском торговом порту за $50 млн. на выгодных условиях, используя передовой опыт эксплуатации.
«Любая страна, когда получает такое предложение от огромного портового оператора с радостью ее принимает. Однако, у нас в сетях поднимается буря, продавать флот нельзя ни в коем случае, поскольку это продажа «последнего национального актива», это - коррупция, хотя в Николаевском порту уже давно существует частный буксирный флот, который никому не мешает», – отметил В.Омелян.
Напомним, в декабре 2016 г. МТП «Черноморск» и Hutchison Port подписали меморандум о взаимопонимании.
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