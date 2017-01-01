Казахстан: переработчики ВКО повышают цены на семена рапса

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 59

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области наблюдается рост закупочных цен на семена рапса, обусловленный стремлением переработчиков активизировать торгово-закупочную деятельность ввиду практически полного отсутствия предложений масличной аграриями.

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