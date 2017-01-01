Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 59

Казахстан: переработчики ВКО повышают цены на семена рапса

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области наблюдается рост закупочных цен на семена рапса, обусловленный стремлением переработчиков активизировать торгово-закупочную деятельность ввиду практически полного отсутствия предложений масличной аграриями.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи