Казахстан: переработчики ВКО повышают цены на семена рапса
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области наблюдается рост закупочных цен на семена рапса, обусловленный стремлением переработчиков активизировать торгово-закупочную деятельность ввиду практически полного отсутствия предложений масличной аграриями.
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