Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 39

С начала сезона ЮАР увеличила импорт кукурузы более чем в 2 раза

Согласно данным Информационной службы зерновых ЮАР (SAGIS), по состоянию на 27 января с начала текущего сезона (май) страна импортировала 1,87 млн. тонн кукурузы против 805,05 тыс. тонн за аналогичный период 2015/16 МГ.

В частности, закупки желтой кукурузы в отчетный период возросли до 1,212 (0,74) млн. тонн, белой – до 658,8 (68,6) тыс. тонн.

Ключевым поставщиком желтой зерновой в ЮАР, как и в прошлом сезоне, является Аргентина - , 997,7 тыс. тонн продукции. Еще 94,46 тыс. тонн было поставлено из Бразилии, 102,29 тыс. тонн – из Украины и 17,5 тыс. тонн – из Румынии.

Что касается белой кукурузы, то она традиционно закупалась в Мексике и США – 576,8 тыс. тонн и 82,06 тыс. тонн соответственно.

Экспорт желтой кукурузы из страны за отчетный период составил 237,07 (166,2) тыс. тонн, белой – 374,06 (325,5) тыс. тонн.

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