Агроновости

11:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 17

Минсельхоз России повысил прогноз экспорта зерна в 2016/17 МГ

Минсельхоз России повысил оценку экспорта зерна из страны в 2016/17 МГ - до 37,5 млн. тонн. Об этом 1 февраля на Всероссийском агрономическом совещании в Москве заявил директор департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев.

«Экспорт российского зерна в 2016/17 сельхозгоду должен составить 37,5 млн. тонн», - сказал чиновник.

Напомним, что изначально Минсельхоз прогнозировал данный показатель на уровне 35 млн. тонн. 22 января министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал о повышении данной оценки до 35-37 млн. тонн.

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