Минсельхоз России повысил прогноз экспорта зерна в 2016/17 МГ
Минсельхоз России повысил оценку экспорта зерна из страны в 2016/17 МГ - до 37,5 млн. тонн. Об этом 1 февраля на Всероссийском агрономическом совещании в Москве заявил директор департамента растениеводства министерства Петр Чекмарев.
«Экспорт российского зерна в 2016/17 сельхозгоду должен составить 37,5 млн. тонн», - сказал чиновник.
Напомним, что изначально Минсельхоз прогнозировал данный показатель на уровне 35 млн. тонн. 22 января министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщал о повышении данной оценки до 35-37 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Недельный объем экспорта пшеницы из портов Краснодарского края превысил 400 тыс. тонн
Вчера, 11:46
-
Россия готова возобновить поставки пшеницы в Эритрею - Ткачев
Вчера, 09:54
-
Объем экспорта зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 62%
30 января, 13:54
-
В январе-ноябре 2016 года Россия экспортировала более 30,6 млн. тонн злаков - Росстат
30 января, 10:58
-
Темпы экспорта российского зерна немного выше прошлогодних - Минсельхоз
30 января, 09:54
-
Объемы экспорта российского зерна в феврале сохранятся на январском уровне - эксперт
27 января, 16:34
-
В 2016/17 МГ страны Ближнего Востока остаются основными импортерами российского зерна
27 января, 14:58