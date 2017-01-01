Общие информационные ресурсы позволят улучшить взаимодействие стран ЕАЭС в АПК
В рамках создания интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила требования к одному из ее компонентов, объединяющему базы данных агропромышленного комплекса стран союза. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ЕЭК.
В частности, предусматривается создание семи общих интернет-ресурсов, включая единый реестр сортов сельскохозяйственных растений, прогнозные показатели развития, базу данных о племенных животных и селекционных достижениях в области племенного животноводства и научно-исследовательскую деятельность.
Отмечается, что разработка и наполнение национальных блоков общей информационной системы АПК будут осуществляться государствами союза в соответствии с согласованными форматами данных.
По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергея Сидорского, автоматизация сбора, обработки и хранения информации в рамках общих информационных ресурсов АПК позволит оптимизировать взаимодействие сторон по вопросам согласованной агропромышленной политики. «В онлайн-режиме все пользователи смогут анализировать состояние агропродовольственного рынка стран «пятерки», оценивать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, а также развитие научного потенциала в агропромышленном комплексе наших стран», - сказал он.
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