Агроновости

13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 107

В 2016/17 МГ импорт пшеницы в ЮАР может стать минимальным за 7 лет

Согласно оценке Информационной службы зерновых ЮАР (SAGIS), в 2016/17 МГ страна импортирует порядка 1,5 млн. тонн пшеницы против 2 млн. тонн сезоном ранее, что также станет минимальным показателем для республики за последние 7 лет. В то же время, данный прогноз на 200 тыс. тонн уступает официальной оценке USDA, сообщает Agrimoney.

Вышеуказанная оценка была сделана с учетом повышения аналитиками SAGIS прогноза производства пшеницы в стране в текущем сезоне - на 1%, до 1,89 млн. тонн, что превзойдет уровень прошлого МГ на 31%.

Отметим, что, по оценкам Службы анализа рынков сельхозкультур при USDA, производство пшеницы в ЮАР в 2016/17 МГ достигло 5-летнего максимума и составило 1,88 млн. тонн. Рост данного показателя был обеспечен за счет расширения площади сева зерновой и почти рекордной ее урожайности в Западной Капской провинции (36,9 ц/га), которая производит около 57% всего объема пшеницы в стране.

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