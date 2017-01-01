Агроновости

14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

Цена закупки пшеницы у египетских фермеров будет выше мирового уровня

Согласно официальному заявлению правительства Египта, в текущем сезоне власти страны будут закупать пшеницу у аграриев по ценам минимум на 50 египетских фунтов ($2,6) за ардеб (150 кг) выше мирового уровня, тогда как изначально предполагалось лишь уравнять внутренние цены с мировыми, сообщает Reuters.

Кроме того, правительство инициирует еще ряд нововведений с целью снижения коррупции в период проведения закупочной кампании зерновой. В частности, планируется постепенно уйти от практики хранения пшеницы в хранилищах открытого типа. Также будет создана специальная комиссия для контроля закупок, которая будет точно определять фактический объем закупленной продукции и гарантировать, что данный показатель не завышен.

Напомним, что в прошлом сезоне после пересчета зерновой, закупленной в госфонд у местных аграриев, выяснилось, что около 2 млн. тонн из заявленных 5 млн. тонн были оформлены фиктивно.

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