Цена закупки пшеницы у египетских фермеров будет выше мирового уровня
Согласно официальному заявлению правительства Египта, в текущем сезоне власти страны будут закупать пшеницу у аграриев по ценам минимум на 50 египетских фунтов ($2,6) за ардеб (150 кг) выше мирового уровня, тогда как изначально предполагалось лишь уравнять внутренние цены с мировыми, сообщает Reuters.
Кроме того, правительство инициирует еще ряд нововведений с целью снижения коррупции в период проведения закупочной кампании зерновой. В частности, планируется постепенно уйти от практики хранения пшеницы в хранилищах открытого типа. Также будет создана специальная комиссия для контроля закупок, которая будет точно определять фактический объем закупленной продукции и гарантировать, что данный показатель не завышен.
Напомним, что в прошлом сезоне после пересчета зерновой, закупленной в госфонд у местных аграриев, выяснилось, что около 2 млн. тонн из заявленных 5 млн. тонн были оформлены фиктивно.
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