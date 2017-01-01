Волынская фондовая компания – спонсор международной конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование»
Волынская фондовая компания на рынке с 1993 г., представляя широкий спектр товаров и услуг, необходимых аграриям. На сегодняшний день сферу деятельности можно разделить условно на следующие направления:
- продажа импортной сельхозтехники;
- гарантийный сервис и послегарантийное обслуживание;
- продажа запасных частей.
Волынская фондовая компания – одна из ведущих на рынке сельхозтехники в Украине. Технику и оборудование сельского хозяйства, а также запасные части поставляют в компанию от производителей разных стран мира.
Реализация сельхозтехники и запасных частей (таких известных мировых производителей, как Unia, Challenger, FENDT, Massey Ferguson, Kuhn, Agrisem, Meprozet, Agrex, Falc, Mara, TeeJet, Araj, Metal Erg, Dominoni) является основой финансовой деятельности компании.
Центральный офис Волынской фондовой компании расположен в г. Луцк. Но, помимо центрального офиса, в 9 городах, таких как Одесса, Полтава, Винница, Киев, Кропивницкий, Днепр, Житомир и Хмельницкий, действуют филиалы компании. Такое расположение филиалов дает возможность поставлять и реализовывать сельхозтехнику и оборудование по всей территории Украины.
Надежность, качество, профессионализм – принципы работы Волынской фондовой компании!
Во время конференции бренд-менеджер компании Сергей Стречен проведет презентацию техники Unia, официальным и эксклюзивным дилером которой в Украине является Волынская фондовая компания.
Встретиться с представителями компании, а также узнать детальную информацию о cое и продуктах ее переработки в Украине вы сможете, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 г. (Украина, г. Киев, выставочный центр «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).
Более подробную информацию о конференции вы сможете найти здесь.
Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА «АПК-Информ»:
+380 67 634 26 06 – Анна Платонова, kiev@apk-inform.com
+380 562 320-795 (доб. 113) – Екатерина Панасенко, event@apk-inform.com
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