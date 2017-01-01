Казахстан и Азербайджан упростят таможенные процедуры
Министерство финансов Казахстана и Государственный таможенный комитет Азербайджана подписали соглашение об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между странами. Об этом 31 января сообщил портал ИА Казинформ.
Также в рамках визита делегации Комитета госдоходов Минфина Казахстана в Азербайджан во главе с заместителем председателя Госманом Амриным состоялась двусторонняя встреча казахстанской делегации с руководством Таможенного комитета Азербайджана, где были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере таможенного дела.
Кроме того, казахстанская сторона подписала план мероприятий между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Министерством таможни и торговли Турецкой Республики по вопросам взаимного признания программ уполномоченного экономического оператора.
Г.Амрин отметил высокий уровень отношений между таможенными службами двух стран, а также дал высокую оценку работе, направленной на развитие и модернизацию таможни, как на государственном уровне, так и в рамках двустороннего сотрудничества.
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