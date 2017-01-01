Агроновости

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

Казахстан и Азербайджан упростят таможенные процедуры

Министерство финансов Казахстана и Государственный таможенный комитет Азербайджана подписали соглашение об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между странами. Об этом 31 января сообщил портал ИА Казинформ.

Также в рамках визита делегации Комитета госдоходов Минфина Казахстана в Азербайджан во главе с заместителем председателя Госманом Амриным состоялась двусторонняя встреча казахстанской делегации с руководством Таможенного комитета Азербайджана, где были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере таможенного дела.

Кроме того, казахстанская сторона подписала план мероприятий между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Министерством таможни и торговли Турецкой Республики по вопросам взаимного признания программ уполномоченного экономического оператора.

Г.Амрин отметил высокий уровень отношений между таможенными службами двух стран, а также дал высокую оценку работе, направленной на развитие и модернизацию таможни, как на государственном уровне, так и в рамках двустороннего сотрудничества.

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