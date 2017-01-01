Агроновости

15:14 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

В случае отмены продэмбарго Россия не будет массово открывать свой рынок для импорта сельхозпродукции - Ткачев

В случае отмены введенных в 2014 г. экономических санкций в отношении стран Запада Россия не будет массово снимать запрет на поставки в страну импортной продовольственной продукции. Об этом 1 февраля в ходе Всероссийского агрономического совещания в Москве заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Даже после снятия санкций мы не будет открывать рынки быстро. Будем проводить точечно, системно, избирательно и для того, чтобы ни в коем случае не разрушить собственный рынок, чтобы отечественный сельхозтоваропроизводитель почувствовал, что государство следит и его поддерживает», - сказал министр.

Вместе с тем, он добавил, что срок действия введенных санкций «не бесконечен».

«Мы продержимся еще год-два в этой системе координат. Конечно, санкции не бесконечны», - считает глава Минсельхоза.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий