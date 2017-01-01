В случае отмены продэмбарго Россия не будет массово открывать свой рынок для импорта сельхозпродукции - Ткачев
В случае отмены введенных в 2014 г. экономических санкций в отношении стран Запада Россия не будет массово снимать запрет на поставки в страну импортной продовольственной продукции. Об этом 1 февраля в ходе Всероссийского агрономического совещания в Москве заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
«Даже после снятия санкций мы не будет открывать рынки быстро. Будем проводить точечно, системно, избирательно и для того, чтобы ни в коем случае не разрушить собственный рынок, чтобы отечественный сельхозтоваропроизводитель почувствовал, что государство следит и его поддерживает», - сказал министр.
Вместе с тем, он добавил, что срок действия введенных санкций «не бесконечен».
«Мы продержимся еще год-два в этой системе координат. Конечно, санкции не бесконечны», - считает глава Минсельхоза.
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