Агроновости

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 99

Бразилия готовится к активному экспорту сои

Согласно прогнозам одного из ведущих экспедиторских агентств Бразилии Wilson Sons, в феврале - начале марта т.г. страна экспортирует порядка 4,39 млн. тонн соевых бобов, что на 97% превысит показатель за аналогичный период годом ранее, сообщает Reuters.

Столь существенный рост отгрузок масличной будет обусловлен высоким спросом на нее на мировом рынке, в особенности в условиях сезонного снижения экспорта из США. Кроме того, активизации поставок бразильской сои будут способствовать быстрые темпы ее уборки.

При этом ожидается, что логистические аспекты в текущем сезоне не станут существенной преградой для отгрузок масличной, поскольку усовершенствованная система портовых терминалов готова к приему и отправке больших партий грузов.

Отметим, что эксперты Abiove прогнозируют экспорт соевых бобов из Бразилии по итогам сезона на уровне рекордных 58 млн. тонн при производстве в 101,7 млн. тонн.

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