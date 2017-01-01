Агроновости

16:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 134

Middle East Grain Congress: обновлен список участников!

ИА "АПК-Информ" продолжает подготовку к третьей международной конференции Middle East Grain Congress, которая состоится 25 февраля 2017 г. в ОАЭ, г. Дубай, отель Radisson Blu Hotel Dubai Deira Creek 5*.

Спонсорами конференции выступили компании Sea Trade Group и AGA Partners. Инновационный спонсор – компания MYCO Solutions.

Среди VIP-гостей международного конгресса в г. Дубай будут присутствовать министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой и заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

Кроме того, конференцию посетят представители таких ассоциаций, как "Мукомолы Украины", Международная ассоциация подсолнечного масла, Сообщество производителей и потребителей бобовых Украины, IPGA (Ассоциация зернобобовых Индии), IFIF (Федерация продовольственных ассоциаций Ирана) и др.

На данный момент свое участие в мероприятии подтвердили делегаты из 23 стран мира, среди которых Египет, Турция, Индия, Иордания, Пакистан, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, Украина, страны Причерноморья и др.

Список участников, зарегистрированных на конгресс, представлен, в частности, следующими компаниями:

Азербайджан Асадов Капитал Азербайджан

Бельгия Vanbreda Risk & Benefits NV

Великобритания Agropa Trading INTERGRITES INTERNATIONAL LAW FIRM

Греция Alimeco S.A.

Египет Bulk Egypt for shipping & Trading services Egyptian Australian Company for Trading Agency Expert Traders Co France Export Cereales Multi For Trading & Logistics Co. SOLIMAN GROUP FOR TRADING & INDUSTRY

Индия Aggarwal Impex Marshall Integrated Services Pvt Ассоциация зерновых и зернобобовых Индии

Иордания AgriProviders Alia Group

Ирак Ministry Of Trade Grain Board Of Iraq

Иран Iranian Federation of Food Industry Associations Sepehr Noor Soora

Полный список участников доступен здесь

Также участники конгресса смогут посетить крупнейшую международную выставку пищевой промышленности стран Персидского залива - Gulfood 2017.

Текущая программа конференции

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Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА «АПК-Информ»:

+380964102934, +380 562 321595 (доб. 111) – Элеонора Ширяева

conference@apk-inform.com

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