Агроновости

17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

В портах России снизились цены на подсолнечное масло

По данным ИА «АПК-Информ», в портах России снизились цены предложения на нерафинированное подсолнечное масло, что обусловлено соответствующей ценовой тенденцией на мировом рынке растительных масел.

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