Агроновости

17:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 68

Кабмин Молдовы одобрил Соглашение о системе упрощения взаимной торговли с Беларусью

Кабинет министров Молдовы одобрил Соглашение между правительствами Республики Молдова и Республики Беларусь о системе упрощения взаимной торговли. Об этом 1 февраля сообщил портал Noi.md.

Отмечается, что соглашение обеспечит необходимые предпосылки для развития двустороннего диалога и будет способствовать увеличению торгового обмена.

Также соглашение предусматривает активизацию сотрудничества между таможенными органами обеих стран в целях упрощения таможенных процедур, повышения эффективности таможенного контроля и сокращения времени таможенного оформления и пересечения границы. В то же время, новый документ регламентирует порядок обмена информацией о перемещении товаров и транспортных средств.

Напомним, что в декабре 2016 г. Беларусь и Молдова подписали соглашение о системе содействия взаимной торговле.

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