Кабмин Молдовы одобрил Соглашение о системе упрощения взаимной торговли с Беларусью
Кабинет министров Молдовы одобрил Соглашение между правительствами Республики Молдова и Республики Беларусь о системе упрощения взаимной торговли. Об этом 1 февраля сообщил портал Noi.md.
Отмечается, что соглашение обеспечит необходимые предпосылки для развития двустороннего диалога и будет способствовать увеличению торгового обмена.
Также соглашение предусматривает активизацию сотрудничества между таможенными органами обеих стран в целях упрощения таможенных процедур, повышения эффективности таможенного контроля и сокращения времени таможенного оформления и пересечения границы. В то же время, новый документ регламентирует порядок обмена информацией о перемещении товаров и транспортных средств.
Напомним, что в декабре 2016 г. Беларусь и Молдова подписали соглашение о системе содействия взаимной торговле.
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