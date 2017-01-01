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Вчера, 16:02 Источник: АПК-Информ Просмотров: 121

Кыргызстан работает над снятием ветконтроля на границе с Казахстаном – премьер-министр

Кыргызстан направит все усилия для снятия ветеринарного контроля на границе с Казахстаном. Об этом 2 февраля заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщило агентство КирТАГ.

«Кыргызстан направит все усилия, чтобы убрать ветеринарный контроль на границе с Казахстаном. Для достижения этих целей мы строим новые ветеринарные лаборатории и занимаемся модернизацией существующих», - сказал он.

Также министр отметил, что во всех регионах проводятся тренинги и семинары по обучению ветеринарных врачей.

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