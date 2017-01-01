Агроновости

Вчера, 13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 214

В 2016 году валовой сбор зерновых в Казахстане возрос на 10%

Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в стране в 2016 г. составил 20,6 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 10% превышает показатель годом ранее при урожайности 13,5 ц/га (-3% к показателю 2015 г).

В частности, урожай пшеницы возрос на 9% - до 14,9 млн. тонн, урожайность зерновой составила 12,1 ц/га (+1,9%).

Валовые сборы ячменя и кукурузы в 2016 г. стали рекордным для Казахстана и составили соответственно 3,2 млн. тонн (в 2015 г. – 2,7 млн. тонн) и 762 тыс. тонн (734,1 тыс. тонн).

Кроме того, стоит также отметить рекордный валовой сбор масличных культур – более 1,9 млн. тонн в весе после доработки, что на 41,7% превышает средний показатель за последние 5 лет. Средняя урожайность масличных составила 9,6 ц/га и также превысила средний показатель за 5 лет (на 31%).

При этом максимальный рост производства зафиксирован по подсолнечнику – 754,9 тыс. тонн (+41% к показателю 2015 г), семенам рапса – 169,8 тыс. тонн (+23%) и семенам льна – 561,8 тыс. тонн (+14%).

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