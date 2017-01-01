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Вчера, 14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 129

Внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами ЕАЭС сократился на 16,7%

Внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза в январе-ноябре прошедшего года сократился на 16,7%. Об этом 2 февраля заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщило агентство КирТАГ.

«Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС сложился в объеме $1,744 млрд. и сократился на 16,7%. За январь-ноябрь 2016 г. импортные поступления составили $3,62 млрд. и сократились на 0,1%. Снижение объемов импорта обусловлено сокращением поставок мясной продукции в 3,2 раза, транспортных средств – в 1,7 раза», – сказал он.

Министр отметил, что рост импорта товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, в т.ч. поставки из Китайской Народной Республики выросли в 1,5 раза, из Турции – на 12,2%, из США – в 1,3 раза.

«Основными странами-партнерами по импорту являются Китай (37,6% в общем объеме поставок), Россия (22,9%), Казахстан (15,6%), Турция (4,8%), США (4%), Узбекистан (1,7%), Германия (1,6%)», – добавил С..Жээнбеков.

Также министр подчеркнул, что за отчетный период экспорт товаров сократился по сравнению с январем-ноябрем 2015 г. на 1,5% и составил $1,269 млрд.

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