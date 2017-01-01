Агроновости

Вчера, 14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 138

В январе индекс мировых цен на продовольствие достиг двухлетнего максимума - FAO

В январе т.г. индекс мировых продовольственных цен, определяемый аналитиками Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), вырос на 2,1% по сравнению с показателем декабря 2016 г. и на 16,4% относительно результата января годом ранее - до 173,8 пункта, достигнув самого высокого значения почти за 2 последних года. Об этом говорится в сообщении, распространенном FAO 2 февраля.

Как отмечается, указанный рост был обусловлен главным образом, за счет увеличения цен на сахар и зерновые культуры, даже несмотря на то, что их предложение на мировых рынках остается на высоком уровне.

Так, индекс цен на сахар в январе вырос на 9,9% за месяц, что обусловлено ожиданиями сохранения длительного дефицита предложения продукции в Бразилии, Индии и Таиланде.

«Индекс цен на зерно вырос на 3,4% - до шестимесячного максимума, при этом котировки на пшеницу, кукурузу и рис продолжают расти. При этом цены на пшеницу выросли, главным образом, в связи с опасениями относительно неблагоприятных погодных условий, которые отрицательно скажутся на урожае 2017 г., а также в связи с сообщениями о сокращении площадей под озимой пшеницей в США. Рост цен на кукурузу отражает повышение спроса и неопределённость видов на урожай в Южной Америке», - отмечают аналитики.

Индекс цен на растительные масла вырос на 1,8%, главным образом, в результате низкого уровня мировых запасов пальмового масла в сочетании с медленным восстановлением производства в Юго-Восточной Азии. Цены на соевое масло, напротив, снизились на фоне ожиданий обильных мировых запасов.

Индексы цен на мясную и молочную продукцию остались практически неизменными в сравнении с декабрьским уровнем.

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