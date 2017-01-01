В Казахстане в январе цены на продтовары выросли на 9%
В Казахстане цены на продовольственные товары в январе т.г. по сравнению с показателем за аналогичный месяц 2016 г. выросли на 9%. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Комитета по статистике Миннацэкономики РК.
Так, за указанный период цены на крупы выросли на 28,3%, кондитерские изделия – на 16,2%, хлеб – на 13,9%, сахар - на 12,4%, масла и жиры – на 10,3%, макаронные изделия – на 10,1%, булочные и мучные изделия – на 10%, муку – на 7,1%, молочные продукты – на 6,8%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за отчетный период составил 6,4%. Цены на мясо птицы стали выше на 12,6%, говядину – на 6,5%, колбасные изделия – на 5,8%, свинину – на 5,3%, баранину – на 2,9%, конину – на 2,8%.
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