Бразилия: сев кукурузы сафринха в штате Мату-Гросу выполнен на 10% от плана
Согласно данным Института экономики сельского хозяйства Мату-Гросу, по состоянию на начало февраля посевная компания кукурузы сафринха в ключевом бразильском штате-производителе зерновой была выполнена на 10% запланированных площадей, тогда как изначально данный показатель прогнозировался на уровне 16%, сообщает The Soybean & Corn Adviser. Вместе с тем, темпы сева на 4,8% опережают график прошлого года.
Стоит также отметить, что с учетом раннего начала уборки соевых бобов в регионе эксперты центра полагали, что к началу следующей недели сев кукурузы будет выполнен на 33% запланированных площадей, но, скорее всего, данного показателя добиться уже не удастся.
Оптимальный период сева кукурузы сафринха в штате Мату-Гросу заканчивается приблизительно 20 февраля. При этом уточняется, что потенциально полевые работы могут вестись до середины марта, однако более поздние сроки сева увеличивают риск потерь валового сбора вследствие возможной засухи.
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