Ирак продлил срок подачи заявок на участие в тендере по закупке пшеницы
По сообщениям операторов рынка, Ирак принял решение о продлении до 12 февраля срока подачи заявок на участие в тендере по закупке 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы, который был объявлен 25 января.
Напомним, что ранее сроком окончания приема заявок являлось 5 февраля.
Также уточняется, что закупаемая зерновая может быть произвольного происхождения, тогда как ранее предполагалось, что поставщиками продукции выступят США, Канада и Австралия.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Бразилия: низкие запасы кукурузы в стране ограничивают ее экспорт
Вчера, 12:50
-
Япония закупила мукомольную пшеницу
Вчера, 11:46
-
Иордания получит 100 тыс. тонн американской пшеницы в виде гранта
Вчера, 10:58
-
В 2016/17 МГ импорт пшеницы в ЮАР может стать минимальным за 7 лет
1 февраля, 13:54
-
Минсельхоз России повысил прогноз экспорта зерна в 2016/17 МГ
1 февраля, 11:46
-
С начала сезона ЮАР увеличила импорт кукурузы более чем в 2 раза
1 февраля, 11:30
-
В декабре 2016 года Казахстан экспортировал рекордный объем ячменя
1 февраля, 09:38
-
Япония проведет очередной регулярный тендер на закупку пшеницы
31 января, 12:34
-
Недельный объем экспорта пшеницы из портов Краснодарского края превысил 400 тыс. тонн
31 января, 11:46