Агроновости

Вчера, 14:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 144

Ирак продлил срок подачи заявок на участие в тендере по закупке пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Ирак принял решение о продлении до 12 февраля срока подачи заявок на участие в тендере по закупке 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы, который был объявлен 25 января.

Напомним, что ранее сроком окончания приема заявок являлось 5 февраля.

Также уточняется, что закупаемая зерновая может быть произвольного происхождения, тогда как ранее предполагалось, что поставщиками продукции выступят США, Канада и Австралия.

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