Glencore в 2016 году увеличил производство и переработку сельхозпродукции на 25%
Крупная трейдинговая компания Glencore в 2016 г. увеличила объем производства и переработки сельхозпродукции до 14,49 млн. тонн по сравнению с 11,5 млн. тонн в 2015 г. Об этом говорится в годовом отчете компании, опубликованном 2 февраля.
«Увеличение объемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции связано с приобретением в конце 2015 - начале 2016 гг. завода Becancour (ТРТ) в Канаде и завода Warden в США», – уточняется в отчете.
Отмечается, что Glencore за год нарастила объем переработки масличных до 7,68 млн. тонн (+27%).
Также переработка пшеницы и риса увеличилась на 1% (до 989 тыс. тонн) и на 33% (до 274 тыс . тонн) соответственно. Кроме того, на 18% увеличилась переработка сахарного тростника (до 3,26 млн. тонн) вследствие повышения урожайности данной культуры под влиянием погодных условий.
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