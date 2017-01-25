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Вчера, 16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 150

Госказначейство возобновило возмещение НДС

Государственная казначейская служба Украины 1 февраля возобновила возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в связи со вступлением в силу постановления правительства №26 «Об утверждении порядка ведения Реестра заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС» от 25.01.17. Об этом 2 февраля сообщило агентство Интерфакс-Украина.

«По состоянию на 9:00 2 февраля органы казначейства при наличии заключений органов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины о бюджетном возмещении НДС обеспечили выполнение обобщенной информации на сумму 2,187 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

В Госказначействе уточнили, что 31 января 2016 г. было получено от ГФС для выполнения обобщенной информации на сумму 6,828 млрд. грн.

Отмечается, что остаток невозмещенных сумм, определенных в обобщенной информации, будет возмещен после поступления от органов ГФС всех заключений о бюджетном возмещении НДС и наличии законодательных оснований.

В ведомстве напомнили, что указанное постановление продлило до 1 апреля 2017 г. срок бюджетного возмещения в порядке, действовавшем до 1 января, на основании обобщенной информации об объемах сумм бюджетного возмещения НДС и заключений органов ГФС.

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