В 2017/18 МГ урожай канолы в Канаде будет близок к рекордному
Согласно прогнозу правительственного комитета при минсельхозе Канады (Agriculture and Agri-Food Canada), в 2017/18 МГ урожай канолы в стране может увеличиться на 76 тыс. тонн в сравнении с показателем сезоном ранее - до 18,5 млн. тонн, что станет вторым максимальным результатом после рекорда 2013/14 МГ (18,6 млн. тонн), сообщает Agrimoney.
Росту валового сбора масличной, как ожидается, будет способствовать расширение посевных площадей - на 258 тыс. га, до 8,5 млн. га на фоне прибыльности выращивания канолы в сравнении с другими культурами. Кроме того, производство масличной может стать достаточно выгодным вследствие сокращения мирового предложения пальмового масла, что обусловит активизацию спроса на конкурентные виды масел.
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