Агроновости

Вчера, 16:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 139

В декабре 2016 года Турция увеличила импорт ключевых масличных

Согласно данным аналитиков Oil World, в декабре 2016 г. суммарный объем импорта Турцией трех ключевых видов масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) возрос до 270 тыс. тонн против 248 тыс. тонн за аналогичный месяц предыдущего года.

Как уточняется, указанный рост в основном был обусловлен увеличением закупок соевых бобов, которые составили 240 тыс. тонн против 214 тыс. тонн в декабре 2015 г. Импорт семян подсолнечника повысился лишь незначительно – до 27 (24) тыс. тонн. В то же время, поставки рапса в Турцию в отчетном месяце составили лишь 3 (10) тыс. тонн.

Всего по итогам 2016 г. импорт соевых бобов в Турцию сократился до 2,18 (2,26) млн. тонн, при этом доля закупок масличной из Украины сократилась на 27% относительно уровня прошлого года. Также уменьшились поставки из США, в свою очередь, доля экспорта продукции из Южной Америки заметно возросла.

Импорт семян подсолнечника по итогам года составил 424 (412) тыс. тонн, семян рапса – 239 (249) тыс. тонн.

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