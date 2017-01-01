Международные эксперты призывают Китай посодействовать модернизации сельского хозяйства Центральной Азии
Китай должен принять активное участие в модернизации сельского хозяйства Центральной Азии и создать «зерновой коридор», который будет способствовать устойчивому развитию региональной экономики. Об этом заявила эксперт Центра по изучению России и Центральной Азии Академии по изучению международных проблем при университете «Фудань» Сюй Хайянь, сообщило 2 февраля агентство Avesta.Tj
«В рамках реализации инициативы «Пояс и путь» (экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь ХХІ века) необходимо освоить ресурсы пахотных земель в Центральной Азии и превратить этот регион в зернохранилище мирового класса», - сказала она.
По словам эксперта, в настоящее время в Центральной Азии насчитывается 38 млн. га пахотных земель, на долю Казахстана приходится около 74% – 28 млн. га. В будущем общая площадь пахотных земель в регионе сможет достигнуть 60 млн. га, а годовой урожай зерна составит 225 млн. тонн. Объем экспорта достигнет 160 млн. тонн.
«Казахстан является одним из крупнейших в регионе производителей зерна. Следует продвигать строительство зернохранилища в бассейне р. Ишим на севере Казахстана, которое затем распространится на остальные четыре страны Центральной Азии – Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан», - добавила С.Хайянь.
Она уточнила, что зерно из Казахстана можно перевозить в Китай через КПП Алашанькоу, затем по экономическому коридору Китай-Пакистан и через пакистанский порт Гвадар поставлять в страны Южной Азии и Африки, которые сталкиваются с продовольственным дефицитом.
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