В декабре 2016 г. экспорт украинского льна существенно возрос
Согласно официальным данным, в декабре 2016 г. Украина существенно увеличила объемы экспорта семян льна – до почти 8 тыс. тонн против 4,8 тыс. тонн месяцем ранее.
Указанный рост в основном был обеспечен за счет увеличения объемов отгрузки масличной во Вьетнам – с 2,5 тыс. тонн в ноябре до 5,3 тыс. тонн в декабре.
Всего за первые 4 месяца 2016/17 МГ (сентябрь-декабрь) Украина экспортировала 21,4 тыс. тонн семян льна, что на 10,9% превышает показатель аналогичного периода сезоном ранее (19,3 тыс. тонн).
Более детально информация по экспорту украинского льна представлена в издании «АПК-Стат:масличные» и на сайте в разделе "Статистика".
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