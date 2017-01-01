Урожай пшеницы в Казахстане оказался меньше изначальных ожиданий
Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, валовой сбор пшеницы в стране в 2016 г. составил 14,9 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 10% превышает показатель сезоном ранее, но примерно на 5-9% ниже изначальных ожиданий мировых аналитиков.
Урожайность казахстанской зерновой в 2016 г. составила 12,1 ц/га против 11,9 ц/г годом ранее.
Обновленные, на основании полученных официальных данных, балансы спроса/предложения пшеницы и пшеничной муки в Казахстане будут представлены в февральском номере ежемесячника «АПК-Информ: Итоги».
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