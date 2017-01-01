Агроновости

10:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

Урожай пшеницы в Казахстане оказался меньше изначальных ожиданий

Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, валовой сбор пшеницы в стране в 2016 г. составил 14,9 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 10% превышает показатель сезоном ранее, но примерно на 5-9% ниже изначальных ожиданий мировых аналитиков.

Урожайность казахстанской зерновой в 2016 г. составила 12,1 ц/га против 11,9 ц/г годом ранее.

Обновленные, на основании полученных официальных данных, балансы спроса/предложения пшеницы и пшеничной муки в Казахстане будут представлены в февральском номере ежемесячника «АПК-Информ: Итоги».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий