Агроновости

10:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

Мировые запасы зерновых к концу 2016/17 МГ могут достичь исторического максимума - FAO

До конца 2016/17 МГ мировые запасы зерна могут достичь исторического максимума. Такую оценку озвучили аналитики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«По последним данным, глобальные запасы зерновых составили 681 млн тонн, что на 1,5% выше по сравнению с декабрьской оценкой и на 3% - показателя на конец сезона-2015/16», - говорится в сообщении.

В частности, аналитики FAO допускают, что мировые запасы пшеницы к концу сезона достигнут рекордного уровня в 245 млн. тонн, увеличившись за год на 8,3%. Запасы фуражного зерна, по прогнозам, вырастут на 0,7%, достигнув при этом второго по величине результата за всю историю наблюдений.

Кроме того, FAO повысила оценку мирового производства зерновых в 2016 г. - на 15 млн тонн, до 2,592 млрд. тонн, что связано, в первую очередь, с более высоким, чем ожидалось, урожаем зерновой в Австралии и России.

«Предварительные прогнозы на урожай пшеницы в 2017 г. противоречивы. Низкие цены побудили фермеров в Северной Америке уменьшить посевные площади под зерновой до второй самой низкой отметки в истории в США, тогда как противоположная тенденция наблюдалась в России. Для других видов зерновые погодные условия в т.г. будут складываться в целом благоприятно. В связи с этим, а также ростом посевных ожидается восстановление производства кукурузы в странах Южной Африки почти среднего уровня. Высокие внутренние цены и благоприятные погодные условия позволяют также говорить об увеличении посевов зерновых в Аргентине и Бразилии», - отметили эксперты.

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