Агроновости

11:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

По итогам января ТОП-5 импортеров российского зерна существенно изменился - эксперт

Согласно предварительной оценке, экспорт российского зерна по итогам января т.г. составил 2,45-2,5 млн. тонн, в т.ч. 1,75-1,8 млн тонн пшеницы. Такие данные 4 февраля озвучил заместитель директора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.

«При этом следует обратить внимание, что по итогам месяца серьезные изменения претерпела пятерка ведущих покупателей российского зерна. Если первое и второе место традиционно сохранили Египет и Турция – соответственно 23,8% и 8,4% от общего объема экспорта, то впервые в ТОП-5 по итогам месяца вошли Вьетнам (7,2%), Индонезия (7%) и Ливия (5,6%)», - уточнил эксперт.

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