Агроновости

12:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 41

Украина в феврале полностью исчерпает квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт птицы в ЕС – глава Минагропрода

Украина в феврале полностью исчерпает годовую квоту на 2017 г. на беспошлинный экспорт мяса птицы в страны Европейского союза. Об этом 2 февраля заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в интервью УНИАН.

«К середине февраля мы прогнозируем, что будет полностью закрыта квота по птице. Также уже закрыта квота по кукурузе», – сказал он.

По словам Т.Кутового, в декабре прошлого года ЕС приостановил импорт украинской птицы в связи со вспышками птичьего гриппа в Херсонской, Одесской и Черновицкой областях. Однако 30 января т.г. Европейская комиссия разрешила ввоз данной продукции с территорий Украины, на которых заболевание не было зафиксировано.

Министр уточнил, что малый объем европейских квот сильно ограничивает украинских производителей. «Объем квот по ряду направлений значительно меньше, чем мощности наших предприятий. Мы бы хотели это изменить. Сейчас идет финальный этап переговоров по определенным позициям, ведутся очень напряженные дискуссии», – отметил он.

При этом ЕС не исключает возможности еще большего снижения квот по некоторым позициям, в частности, кукурузе.

«Европейские коллеги все-таки считают, что квоту по кукурузе надо существенно уменьшить, поскольку Украина имеет колоссальный потенциал по производству этой культуры. Мы по себестоимости более конкурентоспособны, чем европейские производители», – добавил министр.

Напомним, объем квоты Украины на 2017 г. на беспошлинный экспорт мяса птицы на рынок ЕС составляет 16,8 тыс. тонн, кукурузы – 400 тыс. тонн.

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