Агроновости

10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 92

В 2016/17 МГ импорт пшеницы в Индию может стать максимальным за последние 10 лет

Согласно прогнозу индийской сюрвейерной компании Dr. Amin Controllers Pvt, по итогам 2016/17 МГ импорт пшеницы в Индию может возрасти до максимального за последние 10 лет уровня – 4,5 млн. тонн, сообщает Reuters.

Активизация закупок зерновой, как ожидается, поможет снизить цены на зерновую на внутреннем рынке Индии, которые существенно возросли вследствие неурожая пшеницы последних двух лет.

Напомним, что с начала текущего сезона (апрель 2016 г.) Индия уже законтрактовала на внешних рынках 2,9 млн. тонн пшеницы.

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