Алжир закупил фуражный ячмень
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера алжирский госоператор OAIC закупил 25 тыс. тонн ячменя произвольного происхождения.
Зерновая законтрактована по цене $178,75 за тонну C&F с поставкой в марте т.г.
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