Агроновости

12:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 42

Алжир закупил фуражный ячмень

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера алжирский госоператор OAIC закупил 25 тыс. тонн ячменя произвольного происхождения.

Зерновая законтрактована по цене $178,75 за тонну C&F с поставкой в марте т.г.

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