В 2016/17 МГ Австралия может экспортировать рекордный объем ячменя
По прогнозам бюро аналитиков USDA в Канберре, в 2016/17 МГ Австралия может поставить на внешние рынки порядка 7,4 млн. тонн ячменя, что на 0,4 млн. тонн выше официальной оценки экспертов USDA и на 37% превосходит прошлогодний результат, сообщает Agrimoney. Если данный прогноз оправдается, то объем отгрузок австралийской зерновой станет максимальным за всю историю.
Также сообщается, что оценкам FAS USDA, в текущем сезоне страна собрала рекордный урожай ячменя – 11 млн. тонн (+400 тыс. тонн к официальным данным USDA) благодаря хорошим показателям урожайности, обусловленными благоприятными погодными условиями.
При этом в общем объеме урожая существенно возросла доля пивоваренного ячменя, экспорт которого, по оценкам экспертов, увеличится более чем на 30% и достигнет 2 млн. тонн. Как ожидается, мировой спрос на австралийскую зерновую в текущем сезоне будет достаточно высоким ввиду ограниченного предложения ячменя со стороны ряда ведущих стран-экспортеров.
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