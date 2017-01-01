Агроновости

14:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 81

Строительство зернового терминала в порту Зарубино может быть завершено в 2020 году - замминистра

Строительство зернового терминала в порту Зарубино (Приморский край РФ) начнется через год и продлится в течение примерно двух лет. Такое мнение 3 февраля в Петропавловске-Камчатском высказал журналистам заместитель министра транспорта РФ, глава Росморречфлота Виктор Олерский, сообщило агентство «Интерфакс».

«Сегодня там более-менее есть движение по зерновому терминалу, началось проектирование. Обычно срок проектирования терминала, если будут все делать «бодро», - год, включая две экспертизы - экологическую и главгосэкспертизу. Начнется строительство через год и его продолжительность мы оцениваем в два года», - пояснил замминистра

Таким образом, исходя из прогноза В.Олерского, завершить строительство зернового терминала в поту Зарубино предполагается в 2020 году.

Что касается строительства контейнерного терминала в указанном порту, то в этом вопросе, по словам замминистра, существует «значительное число обстоятельств, которые могут развернуть этот проект в ту или иную сторону».

«Там экономика считается, но необходимы существенные затраты для того, чтобы начал работать контейнерный терминал Зарубино. Причем не только затраты инвестора, но и затраты федерального бюджета на инфраструктуру», - отметил В.Олерский.

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