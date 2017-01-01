Казахстан: в ВКО растут цены на семена подсолнечника

14:58 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Восточно-Казахстанской области РК наблюдался рост цен на семена подсолнечника, что объясняется недостаточным количество предложений сырья.

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