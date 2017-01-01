Агроновости

15:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

В Кыргызстане будут снижены ставки кредитов для фермеров - премьер-министр

Правительство Кыргызстана в т.г. намерено снизить ставки кредитов для аграриев. Об этом 3 февраля заявил глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщило ИА 24.kg.

«Кредиты на обработку и переработку сельхозпродукции, ориентированное на экспорт сельхозпроизводство выдадут под 6% годовых сроком на три года», - сказал С.Жээнбеков.

Отмечается, что по сравнению с 2016 г. ставка снижена на 4%. Предусматривается оказание поддержки государством в виде субсидий трем отраслям сельского хозяйства: животноводству, растениеводству и перерабатывающей промышленности.

Также глава правительства подчеркнул, что с 2013 г. выдано 53,59 тыс. льготных кредитов на 17,1 млрд. сомов.

Так, принято решение выдавать кредиты на животноводство под 6% на 18 месяцев, на растениеводство - под 10% на 24 месяца и на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции - под 6% на 36 месяцев.

Всего в т.г. на программу по выдаче льготных кредитов выделят из бюджета до 7 млрд. сомов.

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