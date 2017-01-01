В Кыргызстане будут снижены ставки кредитов для фермеров - премьер-министр
Правительство Кыргызстана в т.г. намерено снизить ставки кредитов для аграриев. Об этом 3 февраля заявил глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщило ИА 24.kg.
«Кредиты на обработку и переработку сельхозпродукции, ориентированное на экспорт сельхозпроизводство выдадут под 6% годовых сроком на три года», - сказал С.Жээнбеков.
Отмечается, что по сравнению с 2016 г. ставка снижена на 4%. Предусматривается оказание поддержки государством в виде субсидий трем отраслям сельского хозяйства: животноводству, растениеводству и перерабатывающей промышленности.
Также глава правительства подчеркнул, что с 2013 г. выдано 53,59 тыс. льготных кредитов на 17,1 млрд. сомов.
Так, принято решение выдавать кредиты на животноводство под 6% на 18 месяцев, на растениеводство - под 10% на 24 месяца и на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции - под 6% на 36 месяцев.
Всего в т.г. на программу по выдаче льготных кредитов выделят из бюджета до 7 млрд. сомов.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых
17:54
-
Господдержка агросектора в 2018 году составит более 6 млрд. грн. – глава Минагропрода
15:14
-
Российское растениеводство подвержено страховым рискам даже в благоприятные сезоны - НСА
09:38
-
В Казахстане в январе цены на продтовары выросли на 9%
Вчера, 16:50
-
Госказначейство возобновило возмещение НДС
Вчера, 16:34
-
Внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами ЕАЭС сократился на 16,7%
Вчера, 14:26
-
Европейская Бизнес Ассоциация выступила против повышения железнодорожных тарифов
Вчера, 13:22
-
Финансирование противоэпизоотических мероприятий в Украине увеличено до 113 млн. грн. – Лапа
Вчера, 11:14
-
В Казахстане в январе инфляция составила 0,8%
Вчера, 09:38
-
Украинский аграрный экспорт в 2016 году составил $15,5 млрд. – Трофимцева
Вчера, 09:22