Аргентина: урожай подсолнечника 2017 г. достигнет 5-летнего максимума
Согласно прогнозу аналитиков Oil World, в т.г. валовой сбор семян подсолнечника в Аргентине может составить 3,4 млн. тонн, что превысит показатель годом ранее (2,83 млн. тонн) и станет максимальным результатом за последние 5 лет. Увеличению производства масличной поспособствует расширение посевных площадей под ней - на 0,3 млн. га в год, до 1,64 млн. га.
В то же время, эксперты отмечают, что ввиду засушливой погоды в ключевых регионах выращивания культуры в провинции Буэнос-Айрес, урожай подсолнечника в стране окажется ниже изначально ожидаемого уровня. Кроме того, не исключается возможность дальнейшего пересмотра прогноза валового сбора масличной в сторону понижения.
Также отмечается, что по состоянию на 26 января уборочная кампания подсолнечника в Аргентине была выполнена на 25% запланированных площадей, что на 2% превышает показатель на аналогичную дату годом ранее, а текущие показатели урожайности масличной уступают прошлогодним на 3%. В целом эксперты прогнозируют снижение данного показателя в т.г. на 1,3 ц/га - до 21,3 ц/га.
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