Мексика может отказаться от импорта сельхозпродукции из США
В случае введения США 20%-й пошлины на импорт ряда сельхозтоваров из Мексики, данная страна, в свою очередь, может переключится с закупок американской сельскохозяйственной продукции на товары из других стран. Об этом заявил секретарь по экономическим вопросам правительства Мексики Ildefonso Guajardo.
В случае если указанные планы станут реальностью, данное мера отразится на сегменте кукурузы, ежегодные поставки которой в Мексику из США превышают 10 млн. тонн. При этом, как считают в правительстве Мексики, альтернативой кукурузе из США могла бы стать бразильская зерновая.
Кроме того, могут снизиться и объемы поставок из США и ряда других товаров - соевых бобов, риса, говядины, свинины, мяса птицы и т.д.
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