В первые 5 месяцев 2016/17 МГ страны ЕС сократили импорт сои
По данным аналитиков Oil World, в сентябре-январе 2016/17 МГ страны ЕС сократили импорт соевых бобов примерно на 0,7 млн. тонн в год - до 5,1 млн. тонн. Данный показатель также оказался ниже изначальных ожиданий и стал минимальным для указанного периода за последние 5 лет.
При этом, основное снижение закупок масличной наблюдалось со стороны Германии, Нидерландов и Испании.
В то же время, эксперты прогнозируют, что в оставшиеся до конца сезона месяцы темпы импорта сои в страны Евросоюза будут соответствовать прошлогодним. Таким образом, по итогам 2016/17 МГ объем закупок масличной составит порядка 14,3 млн. тонн против 15 млн. тонн сезоном ранее.
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