Агроновости

17:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

Украина в 2016 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 1,6% – эксперт

Украинские сельхозпроизводители в 2016 г. поставили на рынок Европейского союза аграрной продукции на $4,2 млрд., что на 1,6% превышает показатель 2015 г. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщила 2 февраля пресс-служба института.

Отмечается, что взаимная торговля агропродукцией в 2016 г. осуществлялась, как и в предыдущие годы, в основном с Испанией, Польшей, Нидерландами, Италией, Германией и Францией. Доля внешнеторгового оборота Украины с указанными странами составила чуть менее 75% в общем объеме аграрной торговли с ЕС.

Согласно сообщению, в минувшем году Украина экспортировала преимущественно зерновые культуры на сумму $1,3 млрд. В частности, на рынок ЕС было поставлено 6,7 млн. тонн кукурузы и 1,3 млн. тонн пшеницы. Кроме того, семян масличных культур (преимущественно рапса, сои и подсолнечника) было экспортировано на $607 млн., растительного масла – на $1,2 млрд., остатков и отходов – на $439 млн.

При этом, по словам Н.Пугачева, ЕС в 2016 г. поставил в Украину аграрной продукции на сумму $1,9 млрд. (+14,4% к результату 2015 г.). В частности, на сумму $106 млн. было закуплено 27 тыс. тонн семян кукурузы, а также масличных культур на сумму $111 млн.

Эксперт отметил, что Украина в полном объеме исчерпала квоты по пшенице, кукурузе, ячменной крупе и овсу, а также впервые полностью использовала квоты по сахару, крахмалу, солоду и мясу птицы.

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