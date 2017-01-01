Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на муку

16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 122

В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», многие украинские переработчики на текущей неделе сообщали о повышении отпускных цен на пшеничную муку, поясняя это существенным удорожанием зерна мукомольных кондиций.

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