В Азербайджане производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2016 году увеличилось на 1%
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Азербайджане в 2016 г. увеличилось на 1% – до 762 тыс. тонн. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по статистике 3 февраля сообщило агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно статданным, производство мяса (включая мясо птицы) за отчетный период увеличилось на 1,3%, до 287 тыс. тонн, колбасных изделий – на 93,1%, до 4,88 тыс. тонн, молока – на 2,3%, до 877,4 тыс. тонн.
Также сообщается, что производство сливок и сметаны в 2016 г. выросло на 0,8%, до 4,7 тыс. тонн, сыра и творога – на 1,7%, до 49,3 тыс. тонн, сливочного масла – на 7,9%, до 25,5 тыс. тонн, маргарина – на 91%, до 47,5 тонн, сахара – на 26,7%, до 418,5 тыс. тонн.
Отмечается, что производство жидкого растительного масла в 2016 г. сократилось на 17,9%, до 54,2 тыс. тонн.
В частности, в 2016 г. производство пищевых продуктов возросло на 4%.
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