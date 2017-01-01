Украинское подсолнечное масло дешевеет
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла наблюдалось снижение цен, обусловленное соответствующей тенденцией на экспортном рынке данного продукта.
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