Украинское подсолнечное масло дешевеет

15:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 156

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке нерафинированного подсолнечного масла наблюдалось снижение цен, обусловленное соответствующей тенденцией на экспортном рынке данного продукта.

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