Агроновости

17:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 128

Казахстан: аграрии Костанайской области повысили цены на семена сафлора

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе аграрии Костанайской области республики Республики Казахстан повысили цены предложения на семена сафлора, что мотивировалось высоким покупательским спросом на маслосемена.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи