Эфиопия перенесла тендер на импорт пшеницы
По сообщениям операторов рынка, Эфиопия перенесла с 3 на 7 февраля проведение тендера на импорт 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.
Поставка зерновой импортеру запланирована на март-май т.г.
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