Агроновости

15:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 91

Эфиопия перенесла тендер на импорт пшеницы

По сообщениям операторов рынка, Эфиопия перенесла с 3 на 7 февраля проведение тендера на импорт 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения.

Поставка зерновой импортеру запланирована на март-май т.г.

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