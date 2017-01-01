Беларусь запретила ввоз птицы из ряда регионов Румынии, Чехии и Польши
Беларусь с 3 февраля временно ограничила ввоз птицы из ряда регионов Румынии, Чехии и Польши в связи с выявлением на данных территориях случаев заболевания птицы высокопатогенным гриппом. Об этом сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода РБ.
Как уточняется, запрет распространяется на импорт в республику из регионов Моравскосилезского, Устецкого, Южночешского Чехии, Центрального региона Румынии и территории Варминьско-Мазурского воеводства Польши.
Под действие запрета подпадают, в частности, поставки из указанных регионов живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, яичного порошка, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения.
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