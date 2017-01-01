В портах Украины продолжается рост цен на фуражный ячмень
Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке (площадка СРТ-порт) сохранялась тенденция роста цен на фуражный ячмень, обусловленная достаточно активным спросом экспортно-ориентированных компаний на фоне ограниченного количества предложений зерновой.
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