Агроновости

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 31

Бразилия урегулировала все вопросы для начала импорта пшеницы из РФ

Бразилия заинтересована в организации импорта российской пшеницы, для чего уже урегулировала все необходимые фитосанитарные вопросы. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Эумар Новаки в ходе состоявшейся рабочей встречи со своим российским коллегой Евгением Громыко, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Стороны также обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в других сегментах аграрного рынка, в частности, организации российской мясной продукции и , а удобрений на бразильский рынок.

«Участники встречи договорились расширить номенклатуру товаров, поставляемых на рынки обеих стран», - уточняется в сообщении.

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