Бразилия урегулировала все вопросы для начала импорта пшеницы из РФ
Бразилия заинтересована в организации импорта российской пшеницы, для чего уже урегулировала все необходимые фитосанитарные вопросы. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Эумар Новаки в ходе состоявшейся рабочей встречи со своим российским коллегой Евгением Громыко, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
Стороны также обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в других сегментах аграрного рынка, в частности, организации российской мясной продукции и , а удобрений на бразильский рынок.
«Участники встречи договорились расширить номенклатуру товаров, поставляемых на рынки обеих стран», - уточняется в сообщении.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
По итогам января ТОП-5 импортеров российского зерна существенно изменился - эксперт
3 февраля, 11:30
-
Минсельхоз России повысил прогноз экспорта зерна в 2016/17 МГ
1 февраля, 11:46
-
Недельный объем экспорта пшеницы из портов Краснодарского края превысил 400 тыс. тонн
31 января, 11:46
-
Россия готова возобновить поставки пшеницы в Эритрею - Ткачев
31 января, 09:54
-
Объем экспорта зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 62%
30 января, 13:54
-
В январе-ноябре 2016 года Россия экспортировала более 30,6 млн. тонн злаков - Росстат
30 января, 10:58
-
Темпы экспорта российского зерна немного выше прошлогодних - Минсельхоз
30 января, 09:54