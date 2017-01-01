В Украине дорожает соевый жмых
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевого жмыха на прошедшей неделе отмечался рост цен спроса вследствие удорожания сырья для переработки.
Так, по состоянию на конец дня на 3 февраля цены спроса на соевый жмых варьировались в достаточно широком диапазоне - 10600-11200 грн/т EXW, что на 200-400 грн/т выше в сравнении с показателями неделей ранее.
Более подробно о тенденциях украинского рынка соевого шрота/жмыха вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (Выставочный центр «Киев Экспо Плаза», ул. Салютная 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).
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Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":
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