Агроновости

09:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 18

В Украине дорожает соевый жмых

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевого жмыха на прошедшей неделе отмечался рост цен спроса вследствие удорожания сырья для переработки.

Так, по состоянию на конец дня на 3 февраля цены спроса на соевый жмых варьировались в достаточно широком диапазоне - 10600-11200 грн/т EXW, что на 200-400 грн/т выше в сравнении с показателями неделей ранее.

Более подробно о тенденциях украинского рынка соевого шрота/жмыха вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (Выставочный центр «Киев Экспо Плаза», ул. Салютная 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).

Более подробную информацию о конференции вы сможете найти здесь.

Программа.

Регистрация.

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":

+380 67 634 26 06 - Анна Платонова, kiev@apk-inform.com

+380 562 320-795 (доб. 113) — Екатерина Любашенко, event@apk-inform.com

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